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Чем пахнет водопроводная вода из кранов в Таганроге

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Таганрожцы жалуются на неприятный запах питьевой воды, которая течет из кранов в их квартирах. Специалисты объясняют это сезонными изменениями.

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К примеру, жители в районе ПМК утверждают, что вода пахнет тухлой рыбой и имеет желтоватый оттенок. Однако, как сообщили в МУП «Управление «Водоканал», за качеством воды осуществляется усиленный круглосуточный лабораторный контроль.

В связи с сезонными изменениями качества воды в водоисточниках (температура, скорость течения, паводковые явления) создаются предпосылки для появления запаха в чистой воде, подаваемой абонентам. Возможное появление запаха обусловлено природными процессами, и вода не опасна для здоровья человека, — пояснили в коммунальной службе.

А также добавили, что МУП «Управление «Водоканал» производит полный комплекс очистки и обеззараживания воды на городских очистных сооружениях в соответствии требованиям СанПиН. И чистая вода, подаваемая в городские разводящие сети, пригодна для использования в хозяйственно-питьевых целях.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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