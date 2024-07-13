Быстрый рецепт: готов на зиму вкусный и полезный крыжовенный конфитюр

Всем известно, что нет ничего полезнее свежих фруктов и ягод, но чтобы сохранить на длительный срок, их нужно замораживать, сушить или варить варенье. Эти методы заготовки на зиму отнимают много времени, а в аномальную жару, понятное дело, хочется приготовить что-нибудь поскорее. И тут есть отличный вариант: конфитюр – простой и быстрый способ консервации. А готовить мы его будем сегодня из крыжовника.

Ингредиенты:

крыжовник – 1 кг,

цедра лимона или апельсина — 1 ст. л.,

сахар – 1 кг,

пектин – 20 г,

мелисса – 1 веточка.

Приготовление

Крыжовник для конфитюра выбираем крупный и цельный. Хорошо его промойте и переберите, удаляя веточки и листики. Поврежденные и подгнившие ягоды лучше выбросить, чтобы они не испортили наш конфитюр. Промытый крыжовник обсушите и отрежьте хвостики у каждой ягодки с двух сторон.

Подготовьте заранее банки и крышки для консервирования, баночки лучше взять небольшие и помыть их с содой. Теперь перейдем непосредственно к ягодам. Уже чистый крыжовник разомните толкушкой или перебейте с помощью блендера. Добавьте к ягодам лимонную цедру и переложите массу в кастрюлю с толстым дном. Затем высыпьте пакетик пектина и перемешайте.

Кстати, чтобы сделать конфитюр из крыжовника полезнее, пектин можно заменить на натуральный агар-агар. Его производят из красных морских водорослей, поэтому он не только доведет конфитюр до нужной консистенции, но и обогатит организм минералами и благотворно повлияет на работу желудка.

Итак, варим крыжовник. Кастрюлю с ягодами поставьте на средний огонь и постепенно добавьте весь сахар, помешивайте конфитюр до полного его растворения. Доведите ягоды до кипения, добавьте мелиссу и продолжайте варить, постоянно помешивая, еще в течение 5 минут. В конце приготовления удалите веточку мелиссы.

Разлейте конфитюр горячим по стерилизованным баночкам и закатайте крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте на 15-20 минут, а затем поставьте на дно, чтобы конфитюр зажелировался «правильно». Ну а если у вас осталось немного, выложите его в глубокую вазочку для варенья и украсьте веточкой свежей мелиссы. Также можно наполнить им тарталетки из песочного теста, а сверху положить ягодки крыжовника.

Наш крыжовенный конфитюр готов! Он получился сладким, но не приторным, с характерной кислинкой и ароматом цитрусовых. Снимаем пробу!

Кулинарные истории

История крыжовника уходит в глубину веков и тесно переплетена с Францией, т.к. именно там им стали активно заниматься c середины XV столетия. Французы буквально влюбились в него – в его внешний вид, красивые и приятные листья и, конечно же, в ароматные и вкусные ягоды. Со временем крыжовник стали выращивать и в Германии, используя его… как ограду, но позже начали употреблять в пищу.

В Англии тоже широко культивировался крыжовник, селекционеры создавали новые сорта, чтобы увеличить и улучшить урожаи. Именно в Англии создали большинство известных нам сортов крыжовника. В этой стране растение именовали «гусиной ягодой» благодаря размеру ягод и соусу, который подавался вместе с гусем. В Германии растение прозвали «колючей ягодой» из-за наличия колючих шипов, во Франции – «толстячком».

Однако первопроходцами в «крыжовенном деле» смело можно назвать россиян. Еще в Киевской Руси в XI в., а затем в монастырских и царских садах XII—XIV вв. крыжовник выращивали для получения ягод под названием «берсень» и «агрыз». По переписи 1701 г. в дворцовых и Аптекарском садах Москвы числилось 50 кустов «крыжу». В саду «на Острову» подле государева двора было заложено 92 сажени «крыжу берсеню», причем в 1757 г. насчитывалось уже несколько сортов. В описании московских вотчин Голицына указывалось: «крыжу простого 80 кустов, крыжу мохнатого 20 кустов, крыжу красного 20 кустов».

Но активно заниматься крыжовником в России начали в 19-м веке. Обратив внимание на англичан и их огрехи во время выведения новых сортов, российские селекционеры тоже решили создать свой, который будет приносить урожаи крупных плодов. И им это удалось: они вывели сорт, одна ягода которого достигала 80 граммов. С развитием сельского хозяйства и торговли в XVII—XVIII вв. культура крыжовника постепенно вошла в ботанические сады и усадьбы.

Подготовила Елена Векслер, изображение от freepik