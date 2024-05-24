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Большой субботник пройдет в Таганроге на Богудонии 25 мая

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25 мая экоактивисты Таганрога приглашают присоединиться к субботнику на Богудонии всех желающих. Старт — в 9 часов утра.

Благоустройство

В субботу планируется привести в порядок территорию на южном берегу Таганрогского залива — от Богудонии до Центрального пляжа.

Включительно — от «нашего» пляжа до Дуровского спуска. Работы продлятся с 9 до 14 часлв. Точка сбора — у памятного знака Богудону, — рассказали в сообществе ВК Daily_Bogudonia.

Что предстоит сделать? Прежде всего, убрать пляж. На Богудонии это в основном борьба с сетями и мелким мусором, ближе к Центральному пляжу — нетронутые после зимы очаги пластика.

Желающим принять участие в субботнике предлагают захватить с собой тачки и инструменты: секаторы, ножи, топоры, пилы.

Организаторы экологической акции предоставят:

  • чай, приготовленный на полевой горелке;
  • перекус;
  • перчатки;
  • мусорные пакеты (от принесённых с собой тоже не откажутся).

Это второй субботник нынешней весны, который на Богудонии проводится при поддержке Благотворительного фонда «Синара». Также организаторы благодарят за помощь депутата городской Думы Таганрога Елену Сироту и ООО «Фабрика» в лице Антона Андреева.

Фото ВК Daily_Bogudonia

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#экология Богудония субботник Таганрогский залив
Таганрогская правда
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