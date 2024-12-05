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Большинство дончан используют маткапитал для улучшения жилищных условий

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С начала года этим видом соцподдержки воспользовались более 35 тысяч семей региона.

Новости Ростовской области

В Ростовской области самым популярным способом распорядиться материнским капиталом стало улучшение жилищных условий. На эти цели с начала 2024 года средства маткапитала направили 16 тысяч донских семей. Всего за этот период в донском регионе выдано 35 180 сертификатов, а с начала действия программы материнского семейного капитала, то есть, с 2007 года, — 330 тысяч, сообщает правительство области.

Чаще всего получатели маткапитала с помощью этих средств приобретали дома и квартиры, вносили первоначальный взнос по ипотеке или гасили жилищные кредиты, а также реконструировали жилье.

Также популярна среди дончан ежемесячная выплата из средств маткапитала. В регионе ее получают 13,5 тысячи семей. Получать ее можно на любого по счету ребенка до 3 лет, если в семье среднедушевой доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека.

На образование детей средства маткапитала направили 5,3 тысячи донских семей с начала года. Речь идет не только об обучении в вузе или колледже, но также в кружках и секциях, курсах вождения автомобиля или изучения языка. Главное требование – наличие соответствующей лицензии у образовательного учреждения, уточняется в сообщении правительства.

Средства маткапитала также можно использовать для реабилитации детей-инвалидов и накопительную пенсию мамы. 118 донских семей именно таким образом в этом году использовали маткапитал.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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