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Большая ярмарка трудоустройства состоится в Таганроге

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28 июня в Таганроге и Неклиновском районе пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России». Время возможностей».

#Работа

Основная цель ярмарки трудоустройства — не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры.

На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности кадрового центра «Работа России» Таганрога.

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет:

28 июня с 10.00 до 15.00 — в кадровом центре «Работа России» Таганрога, по адресу: ул. Сергея Шило, 202 «а» и в Центре занятости населения Неклиновского района, по адресу: с. Покровское, ул. Привокзальная, 3.

На ярмарке трудоустройства будут представлены вакансии, открытые в крупных организациях и предприятиях Таганрога и Неклиновского района. Для участников — это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями. 

Кроме того, соискатели узнают, где повысить свою квалификацию, ознакомятся с предложениями образовательных организаций, которые проводят обучение по наиболее востребованным профессиям нашего региона, получат консультации по мерам поддержки предпринимательства, — рассказали в Центре занятости населения Таганрога.

Посетителей ждут профориентационные тестирования, обучающие семинары, мастер-классы и тренинги по темам поиска работы и выстраивания карьеры, расширения профессиональных компетенций и развития гибких навыков.

Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены специалисты, которые помогут выпускникам, студентам наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.

Дополнительно представители Военного комиссариата Таганрога проконсультируют участников мероприятия по вопросам поступления на военную службу по контракту, получения комплексной социальной помощи, в том числе срочных социальных услуг гражданам, участвовавшим в СВО, а также членам семей лиц мобилизованных.

Фото ЦЗН «Таганрога»

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Таганрогская правда
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