Главная » #В стране

Более половины россиян хотят вести здоровый образ жизни

На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Более половины россиян, в том числе жителей Ростовской области, заявляют о своём желании вести здоровый образ жизни. «Вебер» проанализировал мнение жителей нашей страны об их отношении к ЗОЖ.

#В стране

Так, согласно опросам, для россиян здоровый образ жизни состоит из трёх ключевых компонентов: физических нагрузок и спорта, правильного питания и отказа от вредных привычек.

Подавляющее число граждан – 57% — поддерживают здоровье регулярными прогулками на свежем воздухе и физической активностью. Ещё 42% соблюдают режим дня, который включает в себя восьмичасовой сон. Правильно питаются 39%.

Примерно четверть россиян, говорят, что все эти пункты им соблюдать не удаётся.

Что касается вредных привычек, то около половины опрошенных не курят. А четверть россиян признаётся, что у них есть никотиновая зависимость. Ещё 28% сообщили, что курили ранее, но смогли побороть пагубное влечение к табаку.

Напомним, что «Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструмент.

Изображение от senivpetro на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика