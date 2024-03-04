Более половины россиян хотят вести здоровый образ жизни

Более половины россиян, в том числе жителей Ростовской области, заявляют о своём желании вести здоровый образ жизни. «Вебер» проанализировал мнение жителей нашей страны об их отношении к ЗОЖ.

Так, согласно опросам, для россиян здоровый образ жизни состоит из трёх ключевых компонентов: физических нагрузок и спорта, правильного питания и отказа от вредных привычек.

Подавляющее число граждан – 57% — поддерживают здоровье регулярными прогулками на свежем воздухе и физической активностью. Ещё 42% соблюдают режим дня, который включает в себя восьмичасовой сон. Правильно питаются 39%.

Примерно четверть россиян, говорят, что все эти пункты им соблюдать не удаётся.

Что касается вредных привычек, то около половины опрошенных не курят. А четверть россиян признаётся, что у них есть никотиновая зависимость. Ещё 28% сообщили, что курили ранее, но смогли побороть пагубное влечение к табаку.

Напомним, что «Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструмент.

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