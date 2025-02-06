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Более двух миллионов обращений поступило в фонд «Защитники Отечества»

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С начала работы фонда во все 89 филиалов поступило более 2 080 000 обращений. Из них 1 910 000, или почти 92%, решено.

#В стране

«Главный показатель качества нашей работы – количество положительно решенных вопросов. За все время деятельности филиалы фонда в 89 регионах страны приняли более двух миллионов запросов. За каждым из них стоят судьбы наших ветеранов и их семей, поэтому мы стараемся реагировать как можно оперативнее и эффективнее. Фонд помогает героям оформлять документы, получать положенные меры поддержки, проходить реабилитацию, находить работу, обретать необходимые знания и компетенции, – рассказала статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Наиболее частые обращения поступают по назначению мер социальной поддержки, получению денежных выплат, связанных с участием в СВО, оказанием бесплатной юридической и психологической помощи.

Одним из важнейших направлений работы фонда остается медицинская помощь. Так, в ведущих федеральных и региональных медицинских организациях помощь героям спецоперации и членам их семьи оказана по более 165 000 случаев заболеваний, диспансеризацию прошли более 45 000 ветеранов СВО.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина в 2023 году.

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Таганрогская правда
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