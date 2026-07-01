Более десяти улиц Таганрога 1 июля ждут семичасовые отключения электричества

1 июля в Таганроге в течение семи часов останутся без света жители 13 городских улиц. О проведении плановых работ сообщает ПАО «Россети Юг».

С 9.00 до 16.00 не будет электричества на улицах Шевченко, 1-й, 2-й, 3-й Надгорных, Пушкинской (к пер. 3-му и 7-му Щемиловским), К. Либкнехта (до пер. Тургеневского), Р. Люксембург (к пер. Тургеневскому). Также отключение света затронет переулки Добролюбовский, 1-й Щемиловский, Береговой, Тургеневский (к ул. Энгельса), Украинский, Некрасовский (к ул. 3-й Надгорной).

Фото rosseti-yug.ru