Главная » Город

Более 800 таганрожцев приняли участие в Крещенских купаниях

На чтение 1 мин Просмотров 79 Опубликовано

Единственная купель для Крещенских купаний оборудована на Пушкинской набережной в районе кафе «Альбатрос». До 20 часов 19 января здесь дежурят экстренные службы.

Город

«В Таганроге проходят традиционные крещенские купания. Несмотря на ветреную погоду, множество жителей города — свыше 800 человек — приходили на Пушкинскую набережную, чтобы окунуться в освященную воду. Этот обряд считается символом очищения души и тела, а также укрепления здоровья», — написала в своем Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова.

Светлана Камбулова отметила, что Крещенские купания прошли в Таганроге спокойно, без происшествий, благодаря тщательной подготовке и контролю со стороны всех служб.

«Уверена, этот праздник объединил людей разных возрастов и убеждений вокруг общей традиции и веры. Поздравляю всех православных верующих с Крещением Господнем!», — обратилась к горожанам глава города Таганрога.

Фоторепортаж Анатолия Ивашова, видео Telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru