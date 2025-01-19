Более 800 таганрожцев приняли участие в Крещенских купаниях

Единственная купель для Крещенских купаний оборудована на Пушкинской набережной в районе кафе «Альбатрос». До 20 часов 19 января здесь дежурят экстренные службы.

«В Таганроге проходят традиционные крещенские купания. Несмотря на ветреную погоду, множество жителей города — свыше 800 человек — приходили на Пушкинскую набережную, чтобы окунуться в освященную воду. Этот обряд считается символом очищения души и тела, а также укрепления здоровья», — написала в своем Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова.

Светлана Камбулова отметила, что Крещенские купания прошли в Таганроге спокойно, без происшествий, благодаря тщательной подготовке и контролю со стороны всех служб.

«Уверена, этот праздник объединил людей разных возрастов и убеждений вокруг общей традиции и веры. Поздравляю всех православных верующих с Крещением Господнем!», — обратилась к горожанам глава города Таганрога.

Фоторепортаж Анатолия Ивашова, видео Telegram-канал Светланы Камбуловой