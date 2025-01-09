Главная » Город

Более 5,5 тысяч человек посетили новогодние мероприятия в Таганроге

На чтение 2 мин Просмотров 16 Опубликовано

Во время новогодних и рождественских каникул в музеях Таганрога побывало более 4 тысяч человек, около 1100 гостей посетили наш город на ретро-поезде, 600 человек стали пассажирами туристического трамвая.

Город

В праздничные дни туристические информационные центры «Судаков Тревел» и «АВИА-СИТИ» подготовили увлекательные экскурсии для гостей и таганрожцев. На новогоднем ретро-поезде в Таганроге побывали жители Ростова, Новочеркасска, Батайска и Азова. Они увидели развлекательное шоу с аниматорами и посетили исторические места.

Туристические компании также подготовили театральные выходные для взрослых и школьников. Гости города не только увидели новогодние спектакли и представления в Чеховском театре, но и смогли узнать больше о его истории и традициях.

Тем временем «туристический трамвай» принял около 600 пассажиров. Для них была подготовлена насыщенная программа, включающая экскурсии, выступления музыкантов, встречи с литературными героями и, конечно же, знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В праздничные дни таганрогские музеи тоже порадовали посетителей выставками, театрализованными экскурсиями, квестами и мастер-классами, рассказали о традициях дореволюционного Таганрога.

В торгово-развлекательных центрах, ресторанах и кафе, а также в общественных пространствах города были созданы новогодние фотозоны. Там проводились увлекательные мастер-классы для детей, творческие и развлекательные программы, а также рождественские вечера и концерты.

Новогодние и рождественские каникулы окончились, но в январе в Таганроге пройдет еще множество интересных  мероприятий.

Фото tagancity.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости праздники Таганрог туристы
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru