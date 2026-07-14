Более 500 юных таганрожцев уже отдохнули в оздоровительных лагерях по бесплатным путевкам

На этой неделе начинается третья смена в загородных детских центрах.

Буквально через два дня —16 и 17 июля — стартует третья смена в детских загородных лагерях. 275 юных таганрожцев направятся в лагеря и пансионаты «Мир», «Золотая коса», «Красный десант», «Котлостроитель». Об этом сообщила первый заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева. По ее словам, в 1‑ю и 2‑ю летние смены в лагеря и санатории отправились 512 юных таганрожцев. Всего уже более 500 детей успели отдохнуть по бесплатным путевкам.

Ход детской оздоровительной кампании этого года таганрогские власти обсудили вчера на аппаратном совещании. По путевкам министерства образования Ростовской области ребята отдыхают в лагерях и санаториях, включая: ДОЦ «Котлостроитель»; «Красный десант»; ДОЛ «Золотая коса»; и другие учреждения.

Всего на лето выделено 1150 бесплатных путевок. Глава Таганрога Светлана Камбулова подчеркнула, что при организации оздоровления особое внимание уделяется детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям участников СВО, а также ребятам, находящимся под опекой.

В настоящий момент управление социальной защиты и образования уже начали прием заявлений на 4‑ю летнюю смену — выделено 313 путевок.

Также продолжается доукомплектование 3‑й смены. Глава города напомнила, что право на бесплатные путевки имеют малоимущие семьи; семьи участников СВО; дети, находящиеся под опекой; семьи, находящиеся в социально опасном положении. Если родители приобрели путевку самостоятельно, сохраняется право на компенсацию. С начала года выплаты получили родители за 321 путевку.

Фото: канал в «Макс» Ирины Голубевой