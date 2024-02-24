Более 40 экскурсий провели волонтеры в 2023 году на Старом кладбище Таганрога

Также на территории кладбища состоялось 14 субботников с участием в каждом из них до ста человек.

Напомним, в Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова состоялось подведение итогов реализации в 2023 году волонтерского проекта «Возвращение исторической памяти», связанного со Старым кладбищем. Гостей встречали депутат городской Думы, генеральный директор Культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога» Елена Сирота и смотритель Старого кладбища Елена Алексеенко.

Проект осуществляется уже на протяжении ряда лет приходом таганрогского храма Всех Святых, волонтерами, энтузиастами, общественниками, неравнодушными к судьбе некрополя.

Третий год подряд проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, из года в год сумма выделяемых средств увеличивается, в прошлом году она составила полтора миллиона рублей. Труд участников проекта не оплачивается, выделяемые денежные средства затрачиваются преимущественно на очистку, консервацию и восстановление представляющих культурно-историческую ценность памятников.

За прошедший год на территории кладбища состоялось 14 массовых субботников с участием в каждом из них до ста человек, в основном студентов. Субботники же с участием в них до 10 человек (так называемые ламповые) в течение лета проходили еженедельно.

Также было проведено свыше 40 экскурсий по кладбищу и примерно столько же тематических лекций в учебных заведениях. По двум экскурсионным маршрутам — «Участники и свидетели русских войн» и «Вехи христианства» — составлены аудиогиды.

В рамках проекта в 2023 году таганрогским издательством «Лукоморье» было выпущено в свет второе издание путеводителя «Старое кладбище Таганрога». Авторский коллектив составили Елена Алексеенко, Елена Сирота и помощник благочинного Таганрогского округа Александр Юрченко. На состоявшемся мероприятии эта книга была представлена общественности.

Электронная версия путеводителя благодаря Интернету теперь доступна всем желающим. Она размещена на сайте Чеховской библиотеки. Тираж издания (1000 экземпляров) будет распространен бесплатно. Первые экземпляры были вручены самым активным участникам проекта и потомкам тех, чьи памятники вошли в каталог.

Мир тесен, а в Таганроге — в особенности. Елена Сирота в этом убеждается снова и снова. Она в ходе экскурсии «Участники и свидетели русских войн» рассказывала про директора завода «Красный котельщик» Сергея Павловича Казина, который в годы Великой Отечественной руководил эвакуацией, а затем и восстановлением предприятия. На одной из экскурсий оказались родственники похороненного по соседству главного инженера-механика Таганрогского металлургического завода Николая Яковлевича Лобова, которые рассказали, что он эвакуировал металлургический завод на Урал, там в кратчайшие сроки налаживал производство, после освобождения Таганрога возрождал родное предприятие.

Каково же было удивление Елены Валерьевны, когда выяснилось, что она давно знакома с внучкой Николая Яковлевича Лобова: ею оказалась Мария Вячеславовна Пасикова, заведующая кафедрой физического воспитания ИТА ЮФУ (бывшего ТРТИ). В молодости они обе, Елена Зубченко и Мария Зуева, занимались парусным спортом, обе — мастера спорта СССР, неоднократные чемпионки России.

В рамках мероприятия наиболее активные участники волонтерского проекта «Возвращение исторической памяти» были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами городской Думы. В торжественной церемонии награждения приняла участие председатель городской Думы — глава города Таганрога Инна Титаренко:

Уверена, что в этом году, объявленном в Ростовской области Годом добрых дел, круг волонтеров, направляющих усилия на сохранение истории и культурного наследия Таганрога, станет еще шире, — подчеркнула глава города.

Еще десять лет назад Старое кладбище было запущенным и заброшенным. Ныне оно обретает вторую жизнь и становится все более интересным и привлекательным как для самих таганрожцев, так и для гостей нашего города, который все увереннее превращается в туристический центр.

Антон САХНОВСКИЙ, фото автора