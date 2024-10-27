Более 4 тысяч человек работают в автотранспортных предприятиях Дона

В последнее воскресенье октября в нашей стране отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Транспорт давно уже стал незаменимым атрибутом нашей повседневной жизни. С каждым годом на дорогах растет количество автомобилей, ежедневно на маршруты выходит общественный транспорт, помогая населению добраться до пункта назначения.

В Ростовской области на долю пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта приходится 94 % от общего объема пассажирских перевозок.

«В автобусном парке насчитывается 7,2 тысяч автобусов, из них 3,7 тысяч используются на регулярных маршрутах. На городских маршрутах задействовано 2,8 тысяч автобусов и 0,9 тысяч — на маршрутах в сельской местности», — приводит цифры Ростовстат.

За 9 месяцев 2024 года автотранспортными предприятиями и индивидуальными предпринимателями Ростовской области на регулярной основе перевезено 154,8 млн человек, в том числе в городах — 139,6 млн человек (90,2% от общего числа), в сельской местности – 15,2 млн человек (9,8%).

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отметят более 4 тысяч человек — именно столько трудится в автотранспортных предприятиях и трамвайно-троллейбусных компаниях Дона. И, конечно же, обладатели собственных автомобилей (а это, согласно статистике — каждый третий донской житель).

Инфографика и данные предоставлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат).

Фото Сергея Немцева (ВК «Таганрогский Городской Транспорт)