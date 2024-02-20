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Более 300 подарков для бойцов СВО собрали дети Таганрога

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В первичных отделениях «Движения Первых» Таганрога прошла городская благотворительная акция «Подарок солдату». Ко Дню защитника Отечества ребята собрали более 300 подарков для бойцов, проходящих службу в зоне СВО, и военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях Ростовской области.

#СВО

В акции активное участие приняли школы №№ 5, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 35, лицеи №№ 4, 28, 33, д/с «Родничок», Центры помощи детям №№ 3 и 5, сообщает управление образования Таганрога.

Ребята собирали для военнослужащих предметы первой необходимости. Приятным дополнением к каждому подарку стали письма, ответы на которые школьники уже получают с передовой.

Волонтеры городского отделения «Движения Первых» совместно с благотворительной организацией «Братство исцеляющих сердец» организовали доставку подарков в военный госпиталь в Новочеркасске. Часть передали военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в санатории «Тополь» в Таганроге. Остальные получат наши солдаты, находящиеся в зоне СВО, непосредственно к празднику.

От всех души благодарим педагогические коллективы школ города, председателей первичных отделений «Движения Первых», родителей и, конечно, ребят — участников акции, которые не словом, а делом доказывают, что они настоящие патриоты. Выражаем благодарность организации «Братство исцеляющих сердец» за сотрудничество, — отмечается в сообщении.

Фото tagobr.ru

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#новости #СВО #Таганрог #школы Таганрога 23 февраля День защитника Отечества
Таганрогская правда
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