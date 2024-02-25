Главная » Новости Таганрога

Более 300 ДТП зарегистрировано в Таганроге с начала года

На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

В нынешнем году на улицах нашего города зарегистрировано 337 дорожно-транспортных происшествий, во время пяти из которых пострадали люди. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по г. Таганрогу Андрей Жданов.

Новости Таганрога

Были ранены 4 человека и один погиб. В трех случаях  виновниками аварий с пострадавшими стали водители, в одном случае – пешеход. Самые частые причины ДТП —  нарушение правил проезда пешеходных переходов и непредставления преимущества в движении пешеходам.

Напоминаем о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Водителям особое внимание следует уделять скоростному режиму и правилам перевозки пассажиров в транспортных средствах. Нельзя забывать о необходимости использования удерживающих устройств — ремней безопасности и детских кресел. Пешеходам нужно переходить проезжую часть дороги только на зеленый сигнал светофора, либо по пешеходному переходу. При этом нужно обязательно убедиться, что водитель вас пропускает, — подчеркнул Андрей Жданов.

Он отметил, что категорически запрещено садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. А также игнорировать запрещающий сигнал светофора и выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения. 

Фото ОГИБДД Таганрога   

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#Таганрог ДТП новости
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика