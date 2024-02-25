Более 300 ДТП зарегистрировано в Таганроге с начала года

В нынешнем году на улицах нашего города зарегистрировано 337 дорожно-транспортных происшествий, во время пяти из которых пострадали люди. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по г. Таганрогу Андрей Жданов.

Были ранены 4 человека и один погиб. В трех случаях виновниками аварий с пострадавшими стали водители, в одном случае – пешеход. Самые частые причины ДТП — нарушение правил проезда пешеходных переходов и непредставления преимущества в движении пешеходам.

Напоминаем о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Водителям особое внимание следует уделять скоростному режиму и правилам перевозки пассажиров в транспортных средствах. Нельзя забывать о необходимости использования удерживающих устройств — ремней безопасности и детских кресел. Пешеходам нужно переходить проезжую часть дороги только на зеленый сигнал светофора, либо по пешеходному переходу. При этом нужно обязательно убедиться, что водитель вас пропускает, — подчеркнул Андрей Жданов.

Он отметил, что категорически запрещено садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. А также игнорировать запрещающий сигнал светофора и выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения.

Фото ОГИБДД Таганрога