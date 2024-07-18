Более 3 тысяч жителей Таганрога остаются без электроснабжения

К жителям города в ночь на 19 июля обратился глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. Он отметил, что восстановить подачу ресурса энергетики обещают в течение трех часов.

«Уважаемые таганрожцы! Аварийно отключенными на текущее время остается район «Русское Поле» в границах улиц: Чучева, Галицкого, С.Шило, Пархоменко. Это затрагивает более 3300 абонентов. Бригады ЮЗЭС работают постоянно, устраняя причины отключений. Ориентировочное время восстановления займет около трех часов. Все заявки незамедлительно передаются в работу аварийным бригадам», — сообщил глава администрации города.

Андрей Фатеев объяснил причины перебоев с энергоснабжением:

«Отсутствие электроэнергии возникает по двум причинам: дефицит генерируемой мощности на Ростовской АЭС и аварийные ситуации, происходящие в следствие этого. Перепады напряжения приводят к выгоранию кабельных линий, предохранителей на подстанциях и прочим техническим проблемам. Именно эти ситуации устраняются аварийными бригадами».

Энергетики делают всё, чтобы восстановить электроэнергию как можно скорее.

Фото из архива (Россети Юг)