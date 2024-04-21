Более 250 таганрожцев написали «Тотальный диктант»

Акция проходила вчера, 20 апреля, cразу на двух площадках — в Таганрогском институте имени А.П. Чехова и в библиотеке имени А.П. Чехова. Узнать свои результаты участники диктанта смогут после 25 апреля.

В акции наш город участвует с 2013 года. А в юбилейный, 20-й год, диктант в Таганроге написали 253 человека.

Особенностью нынешнего «Тотального диктанта» стало то, что впервые в нем приняли участие младшие школьники. 37 ребят из разных школ города старательно вписывали свои имена в веселые бланки для детского «Тотального диктанта», сообщают организаторы акции в Таганроге.

Специально для детей от 7 до 10 лет автор «Тотального диктанта–2024», российская писательница и журналист Анна Матвеева написала текст. В день диктанта его прочитала на площадке Таганрогского института имени А.П. Чехова Любовь Потураева — кандидат филологических наук, доцент, учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

В этом году акция проходила под эгидой семейственности — на диктант приходили всей семьей. И это в очередной раз является подтверждением того, что русский язык прекрасен, что он объединяет, воспитывает и поддерживает истинные человеческие ценности, — отмечается в сообщении.

Узнать свои результаты участники акции смогут после 25 апреля на официальном сайте https://totaldict.ru.

Консультация по результатам написанного диктанта, вручение сертификатов и памятных подарков состоится 27 апреля в 14 часов в Таганрогском институте имени А.П. Чехова по адресу: ул. Инициативная, 48.

Фото Таганрогского института имени А.П. Чехова