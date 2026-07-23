Более 2,3 тысячи жителей Ростовской области трудоустроены в ходе Всероссийской ярмарки вакансий

Масштабное мероприятие охватило 716 площадок в регионе.

Более 2,3 тысячи жителей Ростовской области трудоустроились по итогам Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». Карьерные мероприятия прошли в апреле и июне на 716 площадках региона.

Соискатели смогли попасть на предприятия и в организации самых разных отраслей экономики. В рамках ярмарки для участников организовали лекции, тренинги, мастер-классы и практикумы по составлению резюме и самопрезентации. Также проводились онлайн-собеседования, профтестирование и открытые отборы для тех, кто заинтересован в переезде в Ростовскую область.

«Сегодня на рынке труда региона особенно востребованы специалисты рабочих профессий. Проводимые мероприятия позволяют работодателям не только оперативно закрывать открытые вакансии, но и привлекать на предприятия молодых специалистов, а жителям Дона — максимально раскрыть свой профессиональный потенциал», — отметил руководитель управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.

Всего с начала 2024 года при содействии региональной службы занятости работу нашли 7,8 тысячи человек. В банке вакансий Ростовской области сейчас представлено более 37,6 тысячи предложений — от крупных промышленных и производственных компаний до небольших организаций из разных сфер бизнеса.

Фото управления государственной службы занятости населения Ростовской области