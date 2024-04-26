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Более 20 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли у жителя Дона

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В Ростовской области сотрудники полиции задержали 54-летнего жителя Волгодонска, у которого изъяли более 20 тысяч пачек сигарет без акцизов, которые он намеревался пустить в продажу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Во время обыска в арендованном гаражном боксе, а также личном автомобиле фигуранта полицейские изъяли табачную продукцию, общая стоимость которой оценивается более чем в 2,4 миллиона рублей. Как пояснил задержанный, он хранил сигареты для дальнейшего сбыта на территории города Волгодонска, Волгодонского и Цимлянского районов.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото ГУ МВД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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