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Более 20 тонн мяса птицы отправили из Ростовской области в Саудовскую Аравию

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С 22 по 26 июня 2026 года сотрудники регионального Управления Россельхознадзора провели досмотр и оформили 20,8 тонны мясной продукции. Груз был предназначен для экспорта в Саудовскую Аравию.

Новости Ростовской области

«Продукция признана безопасной с точки зрения ветеринарно-санитарных норм и полностью соответствует требованиям страны-импортера», — сообщает ведомство.

Качество и безопасность мяса подтверждены лабораторными исследованиями, выполненными в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Кроме того, в ходе мониторинга данных системы «Меркурий» (компонент ФГИС «ВетИС») нарушений, связанных с законностью происхождения товара, не обнаружено.

Разрешение на вывоз было выдано Россельхознадзором через автоматизированную систему «Аргус».

Ранее мы рассказывали о том, что после проверки Россельхознадзора 20 тонн рыбы из Таганрога экспортировано в Туркменистан.

Фото: МАХ Управления Россельхознадзора по региону

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мясо птицы Россельхознадзор Ростовская область экспорт
Таганрогская правда

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