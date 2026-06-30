Более 20 тонн мяса птицы отправили из Ростовской области в Саудовскую Аравию

С 22 по 26 июня 2026 года сотрудники регионального Управления Россельхознадзора провели досмотр и оформили 20,8 тонны мясной продукции. Груз был предназначен для экспорта в Саудовскую Аравию.

«Продукция признана безопасной с точки зрения ветеринарно-санитарных норм и полностью соответствует требованиям страны-импортера», — сообщает ведомство.

Качество и безопасность мяса подтверждены лабораторными исследованиями, выполненными в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Кроме того, в ходе мониторинга данных системы «Меркурий» (компонент ФГИС «ВетИС») нарушений, связанных с законностью происхождения товара, не обнаружено.

Разрешение на вывоз было выдано Россельхознадзором через автоматизированную систему «Аргус».

Ранее мы рассказывали о том, что после проверки Россельхознадзора 20 тонн рыбы из Таганрога экспортировано в Туркменистан.

Фото: МАХ Управления Россельхознадзора по региону