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Более 20 мероприятий пройдет в Таганроге в день рождения А.С. Пушкина

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6 июня отмечается Пушкинский день в России. В 2024 году — это особенная дата — исполняется 225 лет со дня рождения выдающегося поэта, прозаика и драматурга А.С. Пушкина. В Таганроге, в Международный день русского языка (второе название праздника), состоится более 20 разноплановых мероприятий.

#Дата

Так, в библиотеках города с 10 до 17 часов пройдет акция «Читаем Пушкина». В центральной публичной библиотеке им.А.П. Чехова и всех библиотечных филиалах проведут книжные выставки, информационные часы, литературные викторины, дни библиографии. В школьных лагерях дневного пребывания и детских садах ребят ждут квесты, конкурсы, литературные программы.

Молодежный центр представит премьеру спектакля «Сказка о царе Салтане», в конференц-зале Чеховской библиотеки состоится трансляция «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» из Московской филармонии.

Центральным мероприятием станет городской литературно-музыкальный вечер «Я Пушкина читаю вновь» — 16 часов, концертно-выставочный зал библиотеки им. А.П. Чехова (ул. Петровская, 96). В программе принимают участие драматический театр «Игра» Центра внешкольной работы, студенты вокального отделения Таганрогского музыкального колледжа, учащиеся Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского. Вход свободный.

Сегодня юбилейная памятная дата — 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Имя великого русского поэта известно во всём мире! 6 июня также отмечается Международный День русского языка. Именно Александр Сергеевич является основоположником современного русского литературного языка. В 1820 году он был проездом и у нас в Таганроге. В знак уважения к писателю, в городе ему установлен памятник. Читайте классику, любите русский язык, гордитесь тем, что мы живём в великой стране! — обратился к таганрожцам глава городской администрации Андрей Фатеев.

С полной программой празднования 225-летия А.С. Пушкина можно познакомиться здесь.

На фото Сергея Плишенко — празднование дня рождения А.С. Пушкина в 2015 году.

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