Более 2 млн заявлений в вузы и колледжи России подано с помощью портала Госуслуг

Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В 2024 году через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты могут не только подать заявление в любой вуз России, но и заранее найти будущего работодателя, заключив с ним договор на целевое обучение.

«По поручению Президента России Владимира Путина в нашей стране создаются все необходимые условия для подготовки квалифицированных кадров. Одним из инструментов, помогающих укреплять наш кадровый потенциал, является суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью абитуриенты могут подать заявления в высшие учебные заведения дистанционно – через Госуслуги. Этой опцией воспользовались уже свыше 460 тыс. человек, подав 1,6 млн заявлений. Прием заявлений будет продолжаться еще 2 недели, до 25 июля. Суперсервис также позволяет подать заявку на целевое обучение. Напомню, что в этом году воспользоваться такой возможностью в рамках установленной квоты смогут до 145 тыс. студентов, на сегодня более 50 тыс. абитуриентов уже подали заявки на целевое обучение, – отмечает заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко».

Целевое обучение для студентов – это возможность отучиться на перспективном направлении, получать во время учебы стипендию и трудоустроиться сразу после выпуска. А для работодателей – гарантия, что через несколько лет к ним придут работать высококвалифицированные специалисты.

В 2024 году количество бюджетных мест на целевое обучение в университетах по сравнению с прошлым годом увеличилось на 6%», подчеркнул глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Новый механизм с использованием цифровой платформы позволяет сделать прием на целевое обучение открытым и прозрачным для выпускников школ со всех концов страны. На платформе абитуриенты могут изучить предложения от потенциальных работодателей, а затем подать заявление на Госуслугах или прямо в приемную комиссию вуза», — сказал Валерий Фальков.

Готовить кадры для ключевых отраслей экономики призван федеральный проект «Профессионалитет». В нём уже участвуют более 1 800 опорных предприятий-работодателей в 79 регионах страны.

«Сегодня мы можем уверенно сказать, что интерес к среднему профессиональному образованию становится трендом. В рамках текущей приемной кампании уже подано свыше 450 тыс. заявлений через портал «Госуслуги», в том числе в колледжи «Профессионалитета», – подчеркнул министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Сейчас приемная кампания в университеты и колледжи продолжается. Подача заявлений в организации среднего профессионального образования завершится 15 августа. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить прием документов до 25 ноября.

Фото: пресс-служба Правительства РФ