Главная » Новости Ростовской области

Более 1200 объектов ввели в России в рамках проекта «Чистая вода»

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Свыше 1200 объектов ввели в России за пять с половиной лет по федеральному проекту «Чистая вода». Такие данные привел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Новости Ростовской области

Сегодня в регионах идет системная работа по строительству новых и модернизации действующих систем централизованного водоснабжения с использованием современных технологий.

«Обеспечить россиян качественной питьевой водой – главная цель федерального проекта «Чистая вода». За пять с половиной лет с момента его запуска в 81 регионе построили и реконструировали 1214 объектов. В том числе на 31 объекте работы завершились в первом полугодии 2024 года», – отметил зампред Правительства России Марат Хуснуллин.

Так благодаря федеральному проекту доля жителей России, обеспеченных качественной водой из систем централизованного водоснабжения, более 88%, а в городах показатель превысил 95%.

По словам руководителя Проектной дирекции Минстроя России Дины Сафиуллиной, до конца года по проекту планируется запустить еще около 200 объектов водоснабжения и водоподготовки, они строятся в 79 субъектах страны.

Что касается Ростовской области, то здесь в нынешнем году планируют завершить строительство трех объектов водопроводного хозяйства в Аксайском, Неклиновском и Цимлянском районах.

На эти цели ранее выделили 1,4 млрд рублей. Из них более 880 млн – средства Фонда национального благосостояния Российской Федерации, свыше 500 млн — областного бюджета.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ новости проект Чистая вода Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru