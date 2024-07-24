Более 1200 объектов ввели в России в рамках проекта «Чистая вода»

Свыше 1200 объектов ввели в России за пять с половиной лет по федеральному проекту «Чистая вода». Такие данные привел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сегодня в регионах идет системная работа по строительству новых и модернизации действующих систем централизованного водоснабжения с использованием современных технологий.

«Обеспечить россиян качественной питьевой водой – главная цель федерального проекта «Чистая вода». За пять с половиной лет с момента его запуска в 81 регионе построили и реконструировали 1214 объектов. В том числе на 31 объекте работы завершились в первом полугодии 2024 года», – отметил зампред Правительства России Марат Хуснуллин.

Так благодаря федеральному проекту доля жителей России, обеспеченных качественной водой из систем централизованного водоснабжения, более 88%, а в городах показатель превысил 95%.

По словам руководителя Проектной дирекции Минстроя России Дины Сафиуллиной, до конца года по проекту планируется запустить еще около 200 объектов водоснабжения и водоподготовки, они строятся в 79 субъектах страны.

Что касается Ростовской области, то здесь в нынешнем году планируют завершить строительство трех объектов водопроводного хозяйства в Аксайском, Неклиновском и Цимлянском районах.

На эти цели ранее выделили 1,4 млрд рублей. Из них более 880 млн – средства Фонда национального благосостояния Российской Федерации, свыше 500 млн — областного бюджета.

Фото из архива «Таганрогской правды»