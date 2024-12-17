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Более 1,1 млн обращений поступило на прямую линию с Владимиром Путиным

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В этом году прямая линия и большая пресс-конференция Президента пройдут в совмещенном формате — под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

Власть

Трансляция начнется 19 декабря в 12.00 по московскому времени. Следить за ней можно будет в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также на официальных ресурсах: https://moskva-putinu.ru/.

«Формат прямой линии является уникальным для нашей правовой системы. Он позволяет обратиться напрямую к главе государства без каких-либо ограничений по кругу вопросов, возрасту, социальному и иному положению граждан Российской Федерации. Очень важно, что после каждой прямой линии Президент утверждает перечень поручений на основании тех вопросов, которые были заданы гражданами. И ответственные исполнители обязаны их отработать. Важно, что работа органов власти по решению вопросов граждан продолжается и после прямой линии», — говорит ростовский адвокат Антон Габович.

Сейчас уже поступило более 1,1 млн обращений. В этом году впервые для обработки вопросов граждан будет дополнительно задействован искусственный интеллект.

«Хочу отметить, что с каждым годом увеличивается количество способов, как можно обратиться к Президенту в рамках прямой линии. Сейчас это: звонок по телефону, смс, возможность задать вопрос на сайте, через официальные группы в социальных сетях и через специальное приложение, которое позволяет даже записать видео. Такое разнообразие очень удобно для граждан», — отмечает Антон Габович.

Напомним, в 2023 году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4 часа 4 минуты. За это время глава государства успел ответить на 67 вопросов. Всего от граждан поступило более 2 млн вопросов.

Фото kremlin.ru (из архива)

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Таганрогская правда
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