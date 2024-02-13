В порту донской столицы обнаружили боле тысячи незадекларированных запчастей для теплохода, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Запчасти нашли сотрудники таможни и пограничники во время совместного контроля на теплоходе убывающем из порта Ростова в порт Карасу (Турция). В отношении перевозчика и капитана судна возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.2 ч.1 КоАП РФ — недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию.

За это правонарушение для должностных лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа от 10 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц – от одной второй до двукратного размера стоимости товара (с конфискацией или без таковой), — уточнил начальник таможенного поста

Сейчас запчасти изъяты и направлены на экспертизу для определения их рыночной стоимости.

Фото пресс-службы Ростовской таможни