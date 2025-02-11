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Более 100 таганрожцев и гостей города собрали свыше 23 кг монет в ходе акции

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В Таганрогском художественном музее подвели итоги Всероссийской акции «Живая память благодарных поколений» по сбору монет для изготовления сплава памятника в честь 80-летия Победы в ВОВ.

Новости Таганрога

В Таганроге завершилась акция «Живая память благодарных поколений», стартовавшая в июле 2024 года. Участие в ней приняли около 100 жителей и гостей Таганрога, в том числе ребята из отряда детского общественного объединения «Движение первых», воспитанники Казачьего Православного центра военно-патриотической подготовки «Казачья гвардия» им. гвардии старшего лейтенанта Д.Д. Глухова, школьники города, взрослые и дети, сообщает министерство культуры Ростовской области.

В ходе акции удалось собрать более 23 килограммов монет, которые пойдут для изготовления сплава для памятника, посвященного подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Из собранных монет почти 14 килограммов — советского образца, плюс 968 рублей собрано монетами, которые сейчас в ходу.

Все собранные средства переданы в столичный Музей Победы. Планируется, что монумент, для возведения которого проводилась акция, будет установлен в Москве, в парке Победы, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: министерство культуры РО

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80-летие Победы в ВОВ акция новости Таганрог
Таганрогская правда
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