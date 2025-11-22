«Блуждающий» денежный перевод: что делать, если вам ошибочно перевели деньги на счёт

Даже когда находишься «в теме», готовя материалы для рубрики «Разводной ключ», касающиеся мошеннических схем, ты всё равно никоим образом не застрахован от того, чтобы стать героем описанных ранее ситуаций.

Именно так и случилось с обозревателем «Таганрогской правды» Мариной Даренской, на счёт которой пришёл «блуждающий» денежный перевод. Как вести себя в таких ситуациях, читайте в её материале.

Время вечернее. Звонят с номера очень похожего на мой, только пятая с конца цифра — «шестерка» вместо «тройки». Взволнованный женский голос сообщает, что на мой счет по ошибке перечислили деньги.

— Я ничего никуда возвращать не буду. Действуйте через Сбербанк, — отвечаю безапелляционным тоном.

— А если вам оттуда позвонят? — с надеждой спрашивает собеседница.

— Не надо. Обращайтесь в Сбер, и пусть они решают проблему, — говорю в ответ и кладу трубку.

Появляется время подумать. Если это мошенники, то главная их задача — торопить, сбивать с толку, подключать кучу разных «служб» с незнакомых телефонов. Так, девушка сказала, что из Сбербанка мне позвонят. Это в 10 вечера! Вы пробовали в такое время дозвониться в службу поддержки? Я попробовала. Но об этом позже.

Под данную ситуацию подходят несколько вариантов схем аферистов. Первая, элементарно проверяемая: к вам ничего не зачисляли, просто подделали СМС. И если человека поймали этим врасплох, он из чувства порядочности второпях отправляет сумму, указанную в СМС, тому, кто «ошибся» номером, а потом обнаруживает, что подарил кому-то собственные деньги. Я убедилась: деньги на мой счет действительно поступили — через банковское мобильное приложение.

Вторая возможная схема мошенников: вам перечислили средства, вы отозвались на просьбы и отправили сумму на другой номер, который продиктовали «пострадавшие». Но службам Сбера откуда-то узнать, что вы уже вернули деньги? Если смотреть историю операций, получается, что вы воспользовались чужими средствами, по своей воле отправив их кому-то еще. В подобном случае мошенники обращаются в банк, который обязывает списать ту же сумму во второй раз, а вы лишаетесь своих средств в означенном размере.

Существует и третья схема социальной инженерии: после «возврата» сообщают, что вы перечислили деньги недружественной стране на нужды врага, запугивают и шантажируют. Растерявшийся человек ведется, далее его могут «доить» на большие суммы и т.д.

Есть еще неприятные варианты. Сперва вам даже могут предложить оставить себе небольшую комиссию «за беспокойство», если переведете деньги на указанные реквизиты, а вы при этом невольно станете соучастником преступной схемы отмывания украденных мошенниками денег. Будет сложно доказать вашу непричастность к преступной деятельности, если вы по наивности согласились на «комиссию».

В Сбере, как оказалось, можно выбрать в истории операций «неожиданный перевод» и нажать кнопку «Отправить обратно», что я и сделала. Для этого нужно, чтобы в вашем телефоне стояла актуальная версия приложения Сбера онлайн (от 15.2 для Android и от 15.3 для iOS).

Конечно, мы понимаем, что просто так воспользоваться поступившими чужими деньгами нельзя. Отправитель направит в банк заявление о возврате средств, и эти деньги будут считаться необоснованным обогащением. В случае вашего отказа вернуть деньги по итогам расследования банка придется по суду не только отдать сумму перевода, но и компенсировать немалые расходы на судебные издержки.

Так и не знаю, случайно ли в моем случае перепутал телефоны отправитель или это была «блесна с крючком» для доверчивых «рыбок». Хотя то, что мне пообещали звонок из Сбербанка, наводит на определенные подозрения. Телефонный номер звонившей почти совпадал, кроме одной цифры, однако в мировой сети существуют такие генераторы — цифровые инструменты, которые создают временные, реалистичные телефонные номера для онлайн-использования.

После того, как я отправила перевод обратно, еще два раза пришли из банка уведомления: дескать, Владимир Иванович К. ошибочно отправил мне перевод и нужно нажать на описанную выше кнопку или набрать предложенный код для такой операции.

После я попыталась на всякий случай позвонить на телефон поддержки, указанный на банковской карте. Ответил робот, который неправильно понял мое обращение: пришла СМС из Сбербанка о том, сколько по времени зачисляются средства перевода на счет. В дальнейшем никаких уведомлений не приходило.

Когда речь идет о ваших деньгах, лучше немного «перебояться», чем «недобояться», не правда ли?

На главной изображение от freepik