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Благоустройство и сквер на Маршала Жукова: Инна Титаренко провела встречу с жителями 25-го округа

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Председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко провела встречу с председателями советов многоквартирных домов и приём жителей 25-го избирательного округа, депутат которого – Андрей Голобородько – ушёл из жизни в начале этого года.

Власть

Подобные приёмы граждан в отсутствие депутата практикуются городской Думой уже несколько лет. Они обеспечивают таганрожцам возможность сообщить о своих проблемах, а Городской Думе – оказать содействие в их решении. Как правило, такие приёмы проводит лично Инна Титаренко или же представители аппарата городской Думы.

На встречу, которая состоялась в помещении Таганрогской технической школы ДОСААФ по пер. 1-му Новому, 8, пришли порядка 15 жителей 25-го округа с вопросами, требующими внимания. В основном вопросы касались дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, состояния тротуаров вблизи социально значимых объектов, отсутствия уличного освещения, оборудования пешеходных переходов, системы оплаты проезда в общественном транспорте по льготным картам, перспектив строительства новой школы и рекреационных зон на Северном.

В том числе, поднимался и вопрос благоустройства общественного пространства (сквера) по улице Маршала Жукова, 2-б. Инна Титаренко сообщила, что средства на реализацию этого проекта предусмотрены в бюджете 2024 года. Решение о внесении изменений и дополнений в бюджет Таганрога, в котором обозначены средства на сквер, принято городской Думой 21 февраля.

Все озвученные вопросы взяты в работу. После более детальной проработки будут направлены запросы в соответствующие структуры и подразделения администрации города. Заявители получат ответы.

Источник: городская Дума Таганрога

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#Таганрог благоустройство городская Дума Инна Титаренко прием граждан
Таганрогская правда
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