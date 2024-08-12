Библиотека Таганрога приглашает на виртуальный концерт

Во вторник, 13 августа, Чеховская библиотека Таганрога приглашает горожан в виртуальный концертный зал.

Там будет проходить трансляция из концертного зала имени Чайковского Московской филармонии. Все желающие смогут увидеть концерт Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной.

Начало в 15.00 (конференц-зал, ул. Греческая, 105), вход свободный. Телефон: 8(8634) 39-10-66 и 38-31-96.

Фото «Таганрогской правды»