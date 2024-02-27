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Без паники: сегодня в Таганроге проходят антитеррористические учения

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Сегодня, 27 февраля, в Таганроге в районе средней школы № 24 проходят антитеррористические учения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

#Безопасность

Во время мероприятия представители различных силовых ведомств совместно с органами власти отработают комплекс действий по пресечению условной террористической угрозы.

Глава городской администрации обратился к горожанам с просьбой не паниковать и отнестись с пониманием к необходимости отработки взаимодействия различных структур в такой ситуации.  

Учения проходят в штатном режиме, — подчеркнул Андрей Фатеев.

Фото ВК школы № 24

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#Таганрог безопасность новости учения
Таганрогская правда
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