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Батутисты Таганрога завоевали медали на первенстве ЮФО и СКФО

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Спортсмены Таганрога завоевали серебряные и бронзовые медали на первенстве Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по прыжкам на батуте, сообщает на своей страничке ВКонтакте «Таганрог спортивный»

Новости Таганрога

Соревнования прошли в Геленджике с 23 по 26 февраля.Их участниками стали 218 спортсменов из спортивных сборных команд Луганской Народной Республики, Краснодарского и Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. Сборная дончан, в которую вошли и таганрожцы, с триумфом выступила на этом старте, завоевав в личных и командных дисциплинах 26 призовых мест.

В течение трёх дней на первенстве ЮФО и СКФО разыгрывались награды личного и командного первенства в дисциплинах «акробатическая дорожка» и «двойной минитрамп». Юноши и девушки выступали в возрастных категориях 9-10, 11-12, 13-14 и 15-16 лет.

Батутисты Таганрога из спортивной школы олимпийского резерва № 13 спортшколы № 2 увезли домой 2 серебряные и 3 бронзовые медали в личном зачёте и 16 подиумов в командном.

По итогам турнира спортсмены, занявшие с 1 по 4 место, получили именные допуски на участие в личном первенстве России 2024 года.

Кстати, уже в пятницу, 1 марта, сборная команда батутистов Ростовской области отправится в Сочи, где будут разыграны медали Кубка России и квоты на участие в финале ХII летней Спартакиады учащихся России 2024 года.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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#Таганрог батут новости спорт
Таганрогская правда
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