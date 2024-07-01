Батутисты Таганрога завоевали 20 медалей на первенстве ЮФО

Спортсмены Таганрога завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на первенстве Южного федерального округа по батутному спорту.

Соревнования проходили в спортивном комплексе «Чемпион» города Краснодара. В них приняли участие 150 сильнейших юношей и девушек из Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Адыгея. Они разыграли медали в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте в возрастных категориях 9-10, 11-12, 13-14 и 15-16 лет. Кроме этого, были определены победители и призёры командных соревнований среди юниоров и юниорок 13-16 лет.

В составе сборной Ростовской области были таганрожцы из спортшколы олимпийского резерва № 13 и Центра олимпийской подготовки № 1. На их счету 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. Победителями и призёрами стали 14 таганрожцев.

По итогам соревнований, спортсмены, занявшие на первенстве ЮФО с 1 по 6 место в индивидуальных прыжках на батуте и 1 место в синхронных прыжках, получили «именной допуск» на участие в личном первенстве России, которое пройдёт осенью в Оренбурге и станет отборочным в сборную команду России на 2025 год.

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Фото ВК «Таганрог спортивный»