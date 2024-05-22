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Батутисты Таганрога завоевали 19 золотых медалей на всероссийских соревнованиях

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Всероссийские соревнования «Золотой прыжок» завершились в Таганроге. Наши батутисты стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Новости Таганрога

В состязаниях приняли участие 140 представителей из сборных команд Белгородской, Воронежской области, Краснодарского края, Луганской Народной республики, а также городов Азова, Аксая, Таганрога и Ростова. В течение четырех дней юноши и девушки в возрасте от 9 до 16 лет разыгрывали комплекты наград в четырех возрастных категориях. Они соревновались в прыжках на двойном минитрампе, а также в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте. Соперничество за медали было серьёзным, так как на этом старте шёл отбор на личное первенство России.

В итоге, спортсмены Таганрога – воспитанники спортшколы  «Центра олимпийской подготовки № 1», спортшколы олимпийского резерва № 13 и спортшколы № 2 завоевали 19 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых медалей в личном первенстве и 28 медалей — в командном.

Кроме этого, многим удалось выполнить разрядные нормативы и получить лицензии в сборную команду Ростовской области, которая в июне представит наш регион на всероссийских соревнованиях «Памяти Героя Советского Союза, лётчицы Е.И. Носаль» и первенстве Южного федерального округа в Краснодаре.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда
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