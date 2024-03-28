Таганрогские батутисты завоевали три кубка и 10 медалей в лично-командном первенстве России, которое проходило в Краснодарском крае на федеральной территории «Сириус».

Для розыгрыша медалей на первенство России приехали 455 лучших спортсменов из 29 регионов страны. Соревнования проводились в «Сириус Арене» среди юношей и девушек 11-12 и 13-16 лет. Спортсмены состязались в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Чтобы понять, кто каких наград достоин, на турнир приехало 65 квалифицированных судей.

В составе сборной Ростовской области были таганрожцы из спортивной школы олимпийского резерва № 13. В командных соревнованиях на двойном минитрампе среди девушек 11-12 лет Юлия Свиридова, Анна Шевченко и Дарья Рыкова стали победителями первенства России. Кроме этого, девушки завоевали серебряные медали в индивидуальных прыжках на батуте. Среди юношей 11-12 лет в командных соревнованиях на двойном минитрампе бронзовую медаль вручили Артёму Чертилину.

В возрастной категории 13-16 лет успешно выступили спортсмены спортшколы олимпийского резерва «Центр олимпийской подготовки № 1». Артём Шигин и Ярослав Дущенко стали серебряными призёрами первенства России в командных соревнованиях на двойном минитрампе. В личном зачёте в этой же дисциплине Ярослав Дущенко занял 2 место.

Фото ВК «Таганрог спортивный»