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Банк предотвратил хищение 75 миллионов рублей у клиентов в Ростовской области

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С начала 2026 года жители Ростовской области смогли сохранить более 75 миллионов рублей благодаря антифрод-технологиям Сбера и бдительности сотрудников банка.

Новости Ростовской области

За пять месяцев специалисты предотвратили хищения у 54 клиентов, чьи операции были автоматически заблокированы как подозрительные.

Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, среди самых распространенных схем обмана — звонки от имени управляющих компаний, медучреждений, Пенсионного фонда, а также под видом курьерской доставки с маркетплейсов или почты.

«Цель злоумышленников — узнать код из СМС и убедить перевести деньги на «безопасные» счета. Рекомендуем не торопиться с решениями, советоваться с близкими и обращаться в банк при любых сомнениях», — подчеркнул Бугрим.

Мошенники также используют бытовые сценарии, связанные с ЖКХ: предлагают заменить домофон, электрику или сантехнику, чтобы получить код из СМС для доступа к личному кабинету на «Госуслугах». Кроме того, злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников силовых структур и под предлогом декларирования средств выманивать деньги, часто через курьеров.

В одном из случаев в городе Шахты мужчина потребовал снять со счетов 8 миллионов рублей, закрывая вклады с потерей процентов. Он нервничал и угрожал персоналу, тогда сотрудники службы безопасности заподозрили обман и вызвали полицию. После беседы с правоохранителями выяснилось, что клиент находился под влиянием мошенников, убедивших его перевести все накопления на «безопасный счет». Благодаря совместным действиям банка и полиции средства удалось сохранить.

В ростовском отделении женщина попросила досрочно снять 600 тысяч рублей, объяснив это необходимостью помочь племяннику с похоронами сестры. Операцию заблокировала автоматическая система, и сотрудники связались с клиенткой. Выяснилось, что она несколько недель общалась с лже-сотрудницей ФСБ, которая утверждала, что со счета пытались финансировать терроризм. Сотрудники банка связались с племянником, который не знал о ситуации, и вызвали полицию. В итоге женщина осознала обман и отказалась от снятия денег.

Сбер продолжает совершенствовать антифрод-сервисы, эффективность которых достигает 99,99% — один из самых высоких показателей в мире.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью GigaChat

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Таганрогская правда

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