Банду ремонтников-мошенников задержали в Ростовской области

В Ростовской области правоохранители задержали шестерых человек, которые подозреваются в мошенничестве на сумму более полутора миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники представлялись работниками коммунальных служб и сообщали жильцам о необходимости проверки электрооборудования и состояния стеклопакетов.

Затем они говорили, что обнаружили различные неисправности и предлагали провести ремонт. Далее фигурнаты заключали с потерпевшими фиктивные договоры об оказании услуг по завышенным ценам. На самом же деле они ничего не ремонтировали, в лучшем случае только заменяли исправное оборудование.

Сейчас в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ – мошенничество.

Фото и видео ГУ МВД по Ростовской области