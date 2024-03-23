Из Ростовской области донским военнослужащим передали очередную партию военно-технической помощи: три автомобиля-пикапа марки «УАЗ», переносные комплексы радиоэлектронной борьбы, тепловизионные бинокли, дальнобойные фонари и активные наушники.

Переносной комплекс РЭБ может работать как от батареи, так и от автомобильного аккумулятора, применяется, в том числе, для борьбы с дронами-камикадзе.

Стоимость переданного оборудования составляет около 20 млн. рублей.

Средства на их приобретение были выделены из резервного фонда регионального правительства, — отметил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

Напомним, правительство Ростовской области на регулярной основе оказывают гуманитарную и военно-техническую помощь донским военнослужащим. За счет областного бюджета и Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития приобретаются автомобили, снаряжение и спецоборудование, в зону СВО направляются обмундирование, военно-технические средства, вода, масксети и многое другое.

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