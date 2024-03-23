Главная » #СВО

Автомобили «УАЗ» и комплексы РЭБ передали донским военнослужащим

На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Из Ростовской области донским военнослужащим передали очередную партию военно-технической помощи: три автомобиля-пикапа марки «УАЗ», переносные комплексы радиоэлектронной борьбы, тепловизионные бинокли, дальнобойные фонари и активные наушники.

#СВО

Переносной комплекс РЭБ может работать как от батареи, так и от автомобильного аккумулятора, применяется, в том числе, для борьбы с дронами-камикадзе.

Стоимость переданного оборудования составляет около 20 млн. рублей.

Средства на их приобретение были выделены из резервного фонда регионального правительства, — отметил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

Напомним, правительство Ростовской области на регулярной основе оказывают гуманитарную и военно-техническую помощь донским военнослужащим. За счет областного бюджета и Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития приобретаются автомобили, снаряжение и спецоборудование, в зону СВО направляются обмундирование, военно-технические средства, вода, масксети и многое другое.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости Ростовская область СВО
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика