Во всех муниципалитетах Ростовской области до 1 июля должна быть внедрена система безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте. Такое поручение губернатор Василий Голубев дал вчера, 2 марта, на отраслевом совещании, где обсуждались вопросы, связанные с повышением качества транспортного обслуживания.

По информации областного Минтранса, сейчас терминалами обеспечены около 80% общественного транспорта. В Новошахтинске, Каменске-Шахтинском и Звереве активность оборудования составляет менее 70%.

Отдельно обращаю внимание: этот вопрос должен быть на особом контроле глав муниципалитетов. Во всех автобусах должны быть валидаторы, — напомнил губернатор.

В ходе заседания также обсудили и другие задачи по развитию общественного транспорта. Так, в 1-м полугодии планируется перейти на электронный учет бесплатного проезда детей-сирот и социальных работников.

В системе «Городская электричка-автобус» будут сделаны шаги по переходу к бесшовным перевозкам и внедрению единой пересадочной карты.

Также продолжится обновление парка электричек: если в 2023 году на ее маршрутах появилось четыре новых поезда, то в текущем году их будет восемь. Обновится и парк автобусов: в 2023-м закупили 158 единиц, план на этот год – 181. Одновременно расширится маршрутная сеть электробусов.

А для развития водных перевозок, помимо закупки судов, предстоит поэтапно смонтировать десять плавучих причалов.

Фото ВК Таганрогский Гор Транспорт