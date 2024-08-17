Авиастроителей Таганрога поздравили с профессиональным праздником

Первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко, председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко и глава администрации Таганрога Андрей Фатеев поздравили коллектив ПАО «ТАНТК имени Г.М. Бериева» с наступающим праздником – Днём Воздушного Флота России.

В ходе торжественного собрания большой группе авиастроителей были вручены почётные грамоты и благодарственные письма Министерства промышленности и энергетики Ростовской области, городской Думы и администрации Таганрога. А управляющий директор предприятия Павел Павлов, поздравив коллег, вручил им ведомственные награды Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и государственной корпорации «Ростех».

Благодаря выдающемуся труду и высоким достижениям бериевцев Таганрог много лет является одним из центров отечественного авиастроения. Самолёты, построенные и модернизированные в Таганроге, перевозят тонны грузов, тушат лесные пожары, патрулируют морские границы, выполняют специальные задачи. Летательные аппараты и авиационные комплексы, созданные ТАНТК им. Г.М. Бериева, известны во всём мире, это наша гордость и залог дальнейшего успешного развития.

Подарком для всех участников собрания стало выступление хора авиастроителей. Под аплодисменты зала артисты исполнили несколько известных песен, посвящённых покорителям неба, а завершили выступление композицией «Я русский» популярного певца и композитора Ярослава Дронова (Шамана).

Источник: городская Дума Таганрога