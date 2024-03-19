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Авария на коллекторе в Таганроге: ремонтно-восстановительные работы продолжатся ночью

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19 марта со второй половины дня водоснабжение ограничено в Восточном и Северном районе Таганрога. Ход работ на аварийном участке самотечного канализационного коллектора проверил глава администрации города Андрей Фатеев.

#ЖКХ

— Ремонтные работы по устранению аварийной ситуации на главном канализационном коллекторе продлены по объективным причинам. Задержки происходят в связи со сложностью выполнения работ в месте, где проходят многочисленные коммуникации.
Только что лично побывал на месте устранения аварии. Здесь производятся земляные работы. Всего задействовано 3 аварийные бригады, 2 экскаватора и 4 самосвала, — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Глава администрации отметил, что специалисты «Водоканала» Таганрога продолжат работы и в ночное время суток, чтобы в максимально короткие сроки восстановить водоснабжение в Северном и Восточном районах города.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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Таганрогская правда
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