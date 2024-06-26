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Авария на электросетях в Таганроге: несколько улиц остались без света

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Вечером 26 июня в Таганроге произошла авария на электросетях. Без электричества остались жители нескольких улиц города.

#ЖКХ

«В настоящее время без электроэнергии находятся многоквартирные и частные дома на улицах Дзержинского, П. Тольятти, Морозова, переулка Паркового», — сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Аварийные бригады ЮЗЭС уже приступили к поиску причины и готовы к работам по устранению повреждений.

Ситуация находится на контроле. О результатах работы энергетиков глава администрации пообещал проинформировать дополнительно.

О сроках подачи ресурса пока не сообщается.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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