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Атаку БПЛА на Таганрог отразили утром 29 июня

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Сегодня утром силы ПВО отразили воздушную атаку на Таганрог, в результате которой был уничтожен БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Город

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные уточняются.

Напомним, об угрозе применения БПЛА по Таганрогу глава города Светлана Камбулова предупредила 29 июня в 09.30, в 10.01 поступило сообщение об отмене беспилотной опасности.

В ночь на 29 июня  в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах. Обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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