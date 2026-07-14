Атака на Таганрог и пять районов донского региона отражена ночью 14 июля

Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. В ходе боевой работы было уничтожено около двух десятков БПЛА в Таганроге, а также в пяти районах региона: Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском и Чертковском. Об этом сообщил на своих официальных ресурсах губернатор Дона Юрий Слюсарь.
«Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало, информация уточняется», — написал глава региона.
По сообщению Минобороны, с вечера 13 июля до 8 утра 14 июля было сбито 288 вражеских беспилотников над территориями 15 регионов страны, включая Ростовскую область, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Фото из архива
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