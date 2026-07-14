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Атака БПЛА отражена под Таганрогом и еще в одном районе области утром 14 июля

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Обошлось без последствий на земле.

Новости Таганрога

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Ростовскую область утром 14 июля. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены под Таганрогом, в Неклиновском районе, а также в Веселовском районе. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, информация уточняется. В настоящий момент угроза атаки с воздуха снята», — сообщил глава региона.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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