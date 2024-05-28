Атака беспилотников на завод в Таганроге – очередной фейк

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев в своем телеграм-канале опроверг распространяемую в соцсетях информацию об атаке украинских беспилотников на расположенный в городе 325-й Авиаремонтный завод.

В соцсетях говорилось, что атака якобы произошла 26 мая, сообщалось и о пожарах с очагами возгорания неподалеку от взлетно-посадочной полосы.

В социальных сетях провокаторы разместили материалы об атаке БПЛА 325-го Авиаремонтного завода. Это делают целенаправленно, чтобы посеять панику! Никакой атаки на предприятие не было! – сообщил он.

И в очередной раз попросил таганрожцев доверять только проверенной информации, размещенной на официальных Интернет-ресурсах.