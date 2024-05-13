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Арии из опер и оперетт звучали в библиотеке Таганрога

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В Таганроге в концертно-выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова  состоялся концерт студента выпускного курса Таганрогского музыкального колледжа (класс преподавателя Марины Юрьевны Гнилицкой) Артема Абакумова «Когда душа поет».

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Наряду с Артемом пели его педагог Марина Гнилицкая и её ученица студентка III курса Алиса Соколова. Звучали арии из опер и оперетт, а также шедевры отечественной эстрадной вокальной музыки. Наряду с вокалистами аплодисменты благодарной публики принимали концертмейстер Михаил Кузовлев и ведущие концерта Валерия Мартинес и Андрей Акопянц.

В нынешнем году Артем Абакумов поступает в Ростовскую государственную консерватория имени С.В. Рахманинова. Пожелаем ему удачи. Артем приехал в Таганрог из Гуково, но полюбил наш музыкальный город всей своей поющей душой. Остается надеяться, таганрожцы и в дальнейшем будут его видеть и слышать – среди многих других поклонников его таланта.

Фото Владимира Прозоровского

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Таганрогская правда
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