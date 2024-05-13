Арии из опер и оперетт звучали в библиотеке Таганрога

В Таганроге в концертно-выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова состоялся концерт студента выпускного курса Таганрогского музыкального колледжа (класс преподавателя Марины Юрьевны Гнилицкой) Артема Абакумова «Когда душа поет».

Наряду с Артемом пели его педагог Марина Гнилицкая и её ученица студентка III курса Алиса Соколова. Звучали арии из опер и оперетт, а также шедевры отечественной эстрадной вокальной музыки. Наряду с вокалистами аплодисменты благодарной публики принимали концертмейстер Михаил Кузовлев и ведущие концерта Валерия Мартинес и Андрей Акопянц.

В нынешнем году Артем Абакумов поступает в Ростовскую государственную консерватория имени С.В. Рахманинова. Пожелаем ему удачи. Артем приехал в Таганрог из Гуково, но полюбил наш музыкальный город всей своей поющей душой. Остается надеяться, таганрожцы и в дальнейшем будут его видеть и слышать – среди многих других поклонников его таланта.

Фото Владимира Прозоровского