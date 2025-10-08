Главная » Новости Ростовской области

Аппаратчик и дальнобойщик: стали известны самые востребованные и высокооплачиваемые профессии на Дону

Авито Работа проанализировала рынок труда в Ростовской области за третий квартал 2025 года и выявила наиболее востребованные и высокооплачиваемые вакансии в сферах промышленности, транспорта и логистики.

В категории рабочих профессий лидером стал разнорабочий с предложением среднего заработка в 75 493 руб/мес. Самая высокая зарплата среди рабочих профессий в третьем квартале 2025 года была у аппаратчика — 194 122 руб/мес, что на 17% выше, чем в прошлом году. Высокий уровень дохода объясняется сложностью выполняемых задач, необходимостью специализированного образования и опыта, а также строгими требованиями к безопасности.

Арматурщик и токарь также вошли в число высокооплачиваемых рабочих профессий. Средняя зарплата арматурщика составила 145 220 руб/мес (+31%), а для токаря — 140 695 руб/мес (+51%).

В сфере транспорта и логистики наиболее востребованной позицией стал курьер с доходом в среднем 169 254 руб/мес. Важно отметить, что фактический доход курьера может значительно варьироваться в зависимости от множества факторов, таких как тип доставляемых товаров, график работы, вид транспорта и количество выполненных заказов.

Самая высокая зарплата в транспортной сфере была у водителя-дальнобойщика — 237 708 руб/мес, что на 28% больше, чем в прошлом году. Высокие доходы водителей-дальнобойщиков обусловлены их ответственностью за доставку грузов и требованиями к квалификации.

Курьеры и водители тягача также оказались в числе высокооплачиваемых профессий в транспортной сфере. Средняя зарплата курьеров составила 169 254 руб/мес (+21%), а для водителей тягача — 153 867 руб/мес (+31%).

Что касается регионов, наибольшее количество вакансий для рабочих специальностей было зафиксировано в Краснодарском крае и Москве. Эти регионы лидируют по числу открытых позиций, что свидетельствует о высоком спросе на специалистов. Средняя зарплата в Краснодарском крае составляет 73 810 руб/мес, а в Москве — 95 309 руб/мес. Работодатели Ростовской и Нижегородской областей также проявляют интерес к специалистам рабочего сегмента, предлагая средние зарплаты в 76 282 руб/мес и 75 594 руб/мес соответственно.

В сфере транспорта и логистики наибольшее количество вакансий также наблюдается в Краснодарском крае, где средняя зарплата составляет 104 999 руб/мес. Следом идут Свердловская область с доходом в 138 969 руб/мес и Ростовская область с 123 066 руб/мес.

