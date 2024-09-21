АО «ТАГМЕТ»: в Таганроге производят все виды стальных труб

Виртуальную экскурсию по предприятиям, которую «Таганрогская правда» представляет читателям совместно с администрацией нашего города, продолжает Таганрогский металлургический завод. Основан он в 1896 году, с 2004 года входит в Трубную Металлургическую Компанию, и является крупнейшим градообразующим промышленным предприятием Таганрога.

В настоящее время АО «ТАГМЕТ» входит в число самых высокотехнологичных трубных заводов в мире. Выпускает практически все виды стальных труб: высокопрочные со специальными свойствами, коррозионностойкие, трубы с высокогерметичными резьбовыми соединениями, бесшовные горячедеформированные, бурильные трубы с приварными замками, обсадные трубы и муфты к ним. А также — трубы для ремонта скважин, сварные стальные круглые и профильные трубы, водогазопроводные трубы, оцинкованные трубы.

Предприятие имеет многопрофильные виды производств.

Сталеплавильное производство

В 2013 году введена в промышленную эксплуатацию ДСП (дуговая сталеплавильная печь) взамен устаревшей мартеновской печи.

В 2019 году в рамках модернизации сталеплавильного комплекса установлено оборудование стендов сушки и разогрева сталеразливочных ковшей с применением газокислородных горелок.

В 2023 году введен в эксплуатацию новый стенд сушки футеровки сталеразливочных ковшей. Обновление оборудования позволило повысить эффективность производства, улучшить условия труда сотрудников и снизить воздействие на окружающую среду.

Сталеплавильный комплекс Таганрогского металлургического завода полностью обеспечивает потребности предприятия в стальной трубной заготовке, а также предлагает непрерывно-литую заготовку для других потребителей.

Трубопрокатное производство

В 2008 году на ТАГМЕТе введен в эксплуатацию первый в России трубопрокатный комплекс с непрерывным станом, который производит бесшовные трубы нефтегазового сортамента по новейшей технологии.

В 2015 году введены в эксплуатацию муфтоподготовительный и муфтонарезной станки. Пуск станков позволил увеличить производство муфт с резьбовыми соединениями типа Баттресс.

В 2016 году в рамках проекта по реконструкции линий отделки ПРЕМИУМ на муфтовом участке состоялся пуск в эксплуатацию двух муфтонарезных станков на муфтовом участке ТПЦ. Пуск оборудования позволил увеличить производство труб с премиальными резьбовыми соединениями.

В 2019 году введена в эксплуатацию установка оборудования неразрушающего контроля зоны сварного шва бурильных труб. Приобретение современной установки неразрушающего контроля качества сварного шва бурильных труб с приваренными замками позволило обеспечить требуемый уровень контроля выпускаемой продукции.

В 2020 году в рамках проекта по реконструкции линий отделки введены в эксплуатацию два трубонарезных станка. Пуск оборудования позволил обеспечить увеличение выпуска труб с премиальными резьбовыми соединениями.

В 2022 году принят в промышленную эксплуатацию новый производственный участок пресса высадки концов труб, который позволил увеличить сортамент и объемы выпуска бурильных труб.

Трубы производятся в соответствии с международными, российскими региональными и национальными стандартами и техническими условиями.

Продукция предприятия поставляется как российским, так и зарубежным потребителям.

Большое внимание уделяется предприятием и вопросам экологии города и области. В 2017 г. открыт блок очистки химически загрязненных стоков – природоохранный проект, вошедший в план Правительства Российской Федерации к Году экологии и реализованный на Таганрогском металлургическом заводе в соответствии с заключенным в 2016 году четырехсторонним соглашением о взаимодействии между Минприроды России, Росприроднадзором, Правительством Ростовской области и Трубной Металлургической Компанией.

С 2019 года предприятие проводит мероприятия по искусственному зарыблению Азово-Черноморского бассейна. За это время реку Дон выпущено более 140 тыс. мальков осетра». Усилия ТАГМЕТа по сохранению и восстановлению водного биобаланса были отмечены Международной экологической премией «ЭкоМир-2023» в номинации «Сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов».

Завод уделяет большое внимание разнообразным векторам развития города и области. Одним из основных являются социальные проекты. АО «ТАГМЕТ выступает надежным социальным партнером города и способствует развитию его инфраструктуры. Реализованы несколько проектов для модернизации дорожно-транспортной сети, в том числе, строительство и обустройство трех спусков к набережной, тротуаров и парковочных карманов, оформлены новые остановочные пункты.

В 2023 году завод оказал содействие в восстановлении железнодорожного переезда в микрорайоне Михайловский, который был закрыт в 2002 году. Предприятие профинансировало строительство участка автодороги, изготовило и установило дорожные ограждения для улучшения транспортной доступности Андреевского района Таганрога и прилегающих населенных пунктов.

Все социальные объекты, в создании которых принимал участие АО «ТАГМЕТ», открыты для горожан. В том числе, площадка для воркаута и стадион «ТАГМЕТ-Арена» на территории Чеховской набережной.

Фото предоставлено АО «ТАГМЕТ»