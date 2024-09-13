АО «Таганрогский завод «Прибой» изготавливает гидроакустические комплексы

Выставка действующих на территории города предприятий, которые выразили желание принять участие в ней в этом году, организована не на главной улице, как было в 2023-м (в связи с запретом на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе), а в режиме онлайн — на страницах официального сайта администрации Таганрога, портала главной городской газеты и самой «Таганрогской правды».

Мы продолжаем проводить для читателей «Виртуальные экскурсии по предприятиям» (так названа рубрика, под которой размещаются материалы). И судя по количеству посетителей в нашем сетевом издании, они пользуются интересом. Сегодня рассказываем о заводе «Прибой».

«Однажды морской министр Российской империи И.К. Григорович сказал: «Русский флот должен воссоздаваться руками русских корабелов и меньше всего зависеть от западного импорта…». Таганрогский завод «Прибой» понимает это и активно участвует в продвижении и укреплении российской гидроакустики в судостроении», — говорит генеральный директор предприятия Алексей Воскресенский.

Акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой» — это системообразующее предприятие, которое занимает ключевые позиции в стратегии развития приборостроительной и судостроительной отраслях. Завод основан в 1939 году и прошел путь стремительного развития в 70-х и 80-х годах, сложную эпоху 90-х, реконструкцию начала двухтысячных, обновления и модернизации сегодняшнего дня.

Предприятие достигло выдающихся успехов и внесло неоценимый вклад в развитие приборостроения страны. Ключевым направлением деятельности предприятия является изготовление гидроакустических комплексов. Основную долю в объеме промышленного производства составляет продукция специального назначения.

Помимо основных традиционных (механического и сборочного) было освоено новое производство — пьезокерамики. Данное направление является самым оснащенным и динамично развивающимся производством завода. Применительно к продукции Прибоя стоит отметить, что пьезоэлемент является базовой комплектующей гидроакустической антенны, но также имеет более широкий спектр применения в товарах народного потребления, нефтегазовой и машиностроительной отраслях, медицинской технике.

С 2020 года на предприятии реализуется федеральный национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Совместно с Федеральным центром компетенций разработаны и реализуются мероприятия по совершенствованию производительности труда.

Также на предприятии реализуются мероприятия по профессиональному и социальному развитию персонала (повышение квалификации руководителей, специалистов, обучение рабочих и т.д.), ведется политика привлечения молодых специалистов при активном сотрудничестве с высшими учебными заведениями области, в частности, с Южным федеральным университетом и Донским Государственным технологическим университетом в части организации производственных практик, научных лабораторий. Ведется активная совместная работа с целью повышения престижа инженерных и научных профессий, которые наиболее востребованы на предприятии, стимулирования изобретательства и научно-технического творчества, в том числе в молодежной среде: организуются экскурсии по производству для школьников и студентов.

Большое внимание со стороны АО «ТЗ «Прибой» уделяется развитию социальной сферы. Люди являются важнейшей ценностью завода, а забота об их социально-бытовых условиях является приоритетной. На территории предприятия работает столовая, у сотрудников есть возможность заниматься своим физическим развитием — тренироваться во Дворце спорта «Прибой», заниматься плаванием в бассейне.

АО «ТЗ «Прибой» заботится не только о сотрудниках, но и о членах их семей. Работникам предприятия и их детям ежегодно выделяются льготные путевки в оздоровительный комплекс «Чайка» на черноморском побережье.

Все это подтверждает уверенность предприятия в завтрашнем дне, перспективы развития завода, возможности личностного и карьерного роста для каждого действующего и потенциального сотрудника.

Фото предоставлены АО «ТЗ «Прибой»