Аномальное тепло: когда отключат отопление в Таганроге

В последние несколько дней в Ростовскую область и Таганрог пришло аномальное тепло. Теперь многие жители интересуются, когда же в домах наконец-то отключат отопление.

Ответ на этот вопрос дали в Министерстве ЖКХ Ростовской области. Как пояснили в ведомстве, подача и отключение тепла — сложный технологический процесс, требующий соблюдения определенных норм и правил. Поэтому, согласно действующему законодательству, отопительный период заканчивается, если в течение 5 дней среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

Следует также учесть, что решение о завершении отопительного сезона принимается органами местного самоуправления на основании официальных данных от метеорологических служб.

Можно предположить, что коммунальные службы просто оказались не готовы к тому, что лето в наш регион придёт уже в начале апреля.

Фото «Таганрогской правды»