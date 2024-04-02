Главная » Новости Таганрога

Аномальное тепло: когда отключат отопление в Таганроге

На чтение 1 мин Просмотров 117 Опубликовано

В последние несколько дней в Ростовскую область и Таганрог пришло аномальное тепло. Теперь многие жители интересуются, когда же в домах наконец-то отключат отопление.

Новости Таганрога

Ответ на этот вопрос дали в Министерстве ЖКХ Ростовской области. Как пояснили в ведомстве, подача и отключение тепла — сложный технологический процесс, требующий соблюдения определенных норм и правил. Поэтому, согласно действующему законодательству, отопительный период заканчивается, если в течение 5 дней среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

Следует также учесть, что  решение о завершении отопительного сезона принимается органами местного самоуправления на основании официальных данных от метеорологических служб.

Можно предположить, что коммунальные службы просто оказались не готовы к тому, что лето в наш регион придёт уже в начале апреля.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
ЖКХ отопление новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика